オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11日に公開された動画「ピッチャーにされたらカチンとくることとは!? 中嶋聡が選ぶ最強ベストローテ!!」に出演。「今、開幕投手を現役の投手から一人選ぶとしたら?」という質問に回答した。

中嶋聡氏 =BS10提供

今、開幕投手を現役の投手から一人選ぶとしたら?

上田まりえから「今、開幕投手を現役の投手から一人選ぶとしたら、どなたを選びますか?」と聞かれ、「一択でしょ」と笑みを浮かべた中嶋氏は「山本(由伸)」と回答。選出理由を「自分の(監督だった)時に、(開幕投手に)指名してますし、頼りになりますよね。やっぱり、大事なゲームをしっかり取ってくれますし」と説明した。

また、上田が「どういうふうに声をかけられていましたか?」と質問すると、中嶋氏は「普通の会話です。そんなに深く野球を語ることもなく。たまに『今、どう?』という感じの聞き方をしますけど、ある程度、自分の中で解決できるピッチャーなので」と答えていた。