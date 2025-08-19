4度目の単独ライブ「BBZ Selection2025」を今年10月に開催する馬場園梓。ピン芸人として新たな道を歩み始めて4年。俳優業など多岐にわたる活躍を見せる彼女が、それでもお笑いの舞台にこだわり続けるのはなぜか。ピン芸人になったからこそ得た自由と、味わった壮絶な苦悩。そして、コンビ時代に果たせなかった夢を、今再び追いかける彼女の覚悟に迫る。

馬場園梓

4度目となる単独ライブへの意気込みを尋ねると、馬場園の口から出たのは「ようやく楽しくなってきた」という言葉だった。コンビからピン芸人へ。その転身は、暗闇の中を手探りで進むような、孤独な挑戦の始まりだった。

「1回目は何もかもが初めてで、漫才とはネタの作り方が全く違うので、本当に分からないことだらけでした。楽しむ余裕なんてなく、ただ必死でしたね。それでもお客さんが笑ってくださった。お客さんの前でやらないと、いつまで経っても何が正解か分からないんだと痛感しました」

恐怖から始まった挑戦は、回を重ねるごとに確かな手応えへと変わっていく。

「3回目で『自分のやりたいことはこれかもしれない』という形が見えてきて、今回の4回目は『これもやりたい、あれもやりたい』と、やりたいことが次々に溢れてくる状態です。探り探りだったのが、はっきりとした意志に変わってきた。自分の中で成長できているのかなと思います」

コンビ時代は、阿吽の呼吸で笑いを生み出すのが醍醐味だった。しかし一人になった今、たった1人で舞台の全てを担う中で、新たな面白さを見出していた。

「舞台に上がって、お客さんの雰囲気を見ながらアドリブを付け足しても、誰にも迷惑がかからないんです(笑)。最初は不安でしたが、今は『これをうまく使えばもっと自由にできる』というメリットに感じられます。コンビだと暴走はできませんから。お客さんと私、一対一の関係に集中できる自由さは、ピン芸人ならではのやりがいですね」

「全員が雲の上の人」 ピン芸人になって知った本当の凄み

自由とやりがいの裏側には、想像を絶する困難があった。コンビ漫才の根幹を成す「ツッコミ」という役割がなくなること。それは、笑いの道標を失うことに等しかった。

「ツッコミがいないと、お客さんに『ここが笑いどころですよ』と示す方法が分からなかったんです。コントにしても、1人だと架空の人物と会話することになる。それが見ている方にちゃんと伝わっているのかが一番の不安でした」

ピン芸人はその判断も、GOサインも、全て自分1人で下さなければならない。その孤独な作業は、彼女を極限まで追い詰めていった。

「1回目の単独ライブのときは、神経質になりすぎて本当におかしくなりました。寝ているのか起きているのか境目が分からなくなり、食事や入浴を何回もしてしまうほどネタに没入していました。自分が納得できる限界までやらないと、お客さんの前には立てなかったんです」

その経験を経て、彼女は改めてピンで活動する芸人たちへの尊敬の念を抱いたという。

「もう、後輩とか関係なく、全員にひれ伏したいです。これをずっと1人で突き詰めてきたのかと思うと、全員が雲の上の人のように感じます。横で突っ込んでくれる人がいるのといないのとでは、何もかもが違う。本当に改めて尊敬しました」