SBI証券は、2025年8月25日（月）（予定）より、暗号資産・株価指数・コモディティを1つの口座で取引できる店頭CFDサービス（SBI CFD）を提供すると発表した。主要ネット証券において、これら3種類をワンストップで取引可能とするのは初（※1）となる。

※1 比較対象は口座開設数上位の主要ネット証券3社（マネックス証券、楽天証券、GMOクリック証券）の店頭CFDサービスとの比較

取引所CFDに続く新サービス

SBI証券は2017年1月から取引所CFD（くりっく株365）を提供していたが、今回、新たに店頭CFDを導入することで、暗号資産など多様な投資商品にアクセス可能となり、投資家の資産形成の選択肢をさらに広げる狙いだ。

サービス提供開始に合わせて、Xリポストキャンペーンや口座開設キャンペーン、キャッシュバックキャンペーンも順次実施される。

店頭CFDサービスの特徴

・「株価指数」「コモディティ」「暗号資産」の3種類のCFD取引が1口座で可能

・少額投資に対応（例：ビットコインは1取引単位あたり証拠金約800円／2025年8月18日時点）

・PCサイト・スマートフォンアプリに対応した高性能取引ツール

キャンペーン一覧

① 店頭CFD取引開始記念リポストキャンペーン

期間：2025年8月18日（月）～8月29日（金）

条件：SBI証券デリバティブ公式Xアカウント（@sbi_derivatives）をフォローし、対象ポストをリポスト。リンクから抽選に参加可能。

特典：抽選で300名に1,000円相当のデジタルギフト券を進呈

URL：記事末尾に掲載

② 口座開設キャンペーン

期間：2025年8月18日（月）～9月30日（火）

条件：エントリーのうえ、店頭CFD口座を開設（2025年8月22日より申込可能）

特典：現金200円をもれなくプレゼント（10月末ごろ入金予定）

URL：記事末尾に掲載

③ キャッシュバックキャンペーン

期間：2025年8月25日（月）～9月30日（火）

条件：エントリーのうえ、取引数量に応じてキャッシュバック（新規＋決済1枚あたり1円、上限100万円）

特典入金：2025年10月末ごろ証券総合口座に入金予定

URL：後日公開