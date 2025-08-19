タレントの藤本美貴が12日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。自己肯定感について持論を語った。

藤本美貴

選択して終わりではなく選択からがスタート

この日の“人生相談”では、30代母親のお悩みを紹介。子供のころから、自分で選択することが苦手で、「間違っているのでは? という考えになり、自分の選択に自信を持つことが苦手なまま大人になった」と吐露。「自己肯定感が低く、娘にはそうなってほくない」と話し、「自分の選択に自信を持てる子にするにはどうしたらいいのか? 自己肯定感を高めるために意識していることはあるか?」とアドバイスを求めた。

藤本は、「デメリットだけじゃなくて、メリットも伝えたらいいんじゃない? 大人のほうが、先にこんなことが起こりえるって想像つくわけだから」と助言。「メリットも聞き、デメリットも聞き、自分で選んだっていうことがすべて」だと話し、「選んだものに対して、自己肯定感が高いとか低いとか。他人の意見を聞いたから、自己肯定感が低いとかじゃなくて。自分で選んだんだってことが大事だと思う」「どれも正解でもないし、失敗でもない」と主張した。

また、“自分の選択に自信を持てない”ことについて、「そういう選び方の人」だと伝え、「買い物が早いタイプもいれば、延々と決まらない人もいる。たまたまそういう人だっただけで、それが悪いわけでもない」と説明。続けて、「それを悪いと思ってるから、自己肯定感が低いと思ってる」と話し、「いろんな人がいて当たり前。好きな職業に就いてる人もいれば、別にやりたいことがなくても、職業に就いてる人もいるわけじゃん。どっちも同じように立派に仕事してるんだよ? そこに自己肯定感は結びつかない」と疑問をぶつけた。

さらに、藤本は、「“自己肯定感が低い”ことを理由に、結局人のせいにしてるんじゃないかな?」とも。「自己肯定感が高かろうが低かろうが、自分の選択を人のせいにしない。他人の意見を聞いたとしても聞かなかったとしても、自分で選んだわけじゃん」と語りかけ、「“これって人のせいにしてるんだ”って思ったほうがいいじゃない?」とアドバイス。「選択をしたらすべてが終わるんじゃなくて、選択をしたところがスタートなだけ」と伝え、「そこから先は、常に自分にとってよくあるように勝つ行動をしていくだけ」だと話した。

自己肯定感の悩みに、「低くても高くてもどっちでもいいんだよ。だから、考える必要がもうなくない?」と返した藤本。「低いんだ～と思っても、出かけなきゃいけない。どうせ仕事行くなら、グズグズ言わないで行こうよ」と励まし、「誰がどう思うかどうでもいい。自分が生きてから死ぬまで時間が決まってるから、その時間を充実させるように頑張ってるだけ」とキッパリ。最後まで、「低い人の気持ちがわからない」とつぶやきつつ、「自分の限られた時間を楽しく生きるだけです」と力強く締めくくっていた。

コメント欄には、「ほんとその通り」「なるほど…!」「考え方に納得」「かなり核心を突いてる気がする」「ミキティの考え方、ほんと好きです!」「刺さりました」などの反響が寄せられている。