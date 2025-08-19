8月8日より東京ドームシティプリズムホールにて開催中の「全スーパー戦隊展」は、8月20日～8月22日、8月25日～8月27日の計6日間、「全スーパー戦隊展 お出迎えグリーティング」を実施する。

「全スーパー戦隊展 お出迎えグリーティング」は、「全スーパー戦隊展」で実施中の本展覧会応援隊長・関智一氏が企画した「スーパー戦隊Dream Greeting」(現在全日完売)の好評を受け、「全スーパー戦隊展」会場入口にて各日2名ずつ日替わりで、「スーパー戦隊Dream Greeting」に登場しない歴代レッドたちがお客様をお出迎えするグリーティングだ。

開催日程は8月20日～8月22日、8月25日～8月27日の10:00～14:00で、各日14:00までに入場列に並んだ方が対象。

登場戦士は、8月20日がアバレッド／リュウソウレッド、8月21日がシシレッド／ゲキレッド、8月22日がハリケンレッド／ゴーグルレッド、8月25日がレッドファルコン／バルイーグル、8月26日がデンジレッド／メガレッド、8月27日がダイナレッド／レッドレーサー。どの戦士が現れるかは、時間によりランダム。写真撮影及び動画撮影可能、SNS撮影は写真のみOKで、私的利用の範疇にて可能。立ち止まっての撮影は不可。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映 (C)石森プロ・東映

(C) Marvel Characters,Inc. All Rights Reserved