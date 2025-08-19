横浜市商店街総連合会は8月18日、「横浜市商店街広域プレミアム商品券」の申込を開始した。

横浜市商店街広域プレミアム商品券

本商品券は、市商連に加盟する市内店舗で利用できるデジタル商品券で、1口10,000円の購入で12,000円(うち小規模店舗専用券が4,000円)の買い物ができる、プレミアム率20%のお得な仕組みとなっている。

最大3口(30,000円購入で36,000円利用)まで申込可能で、市商連に加盟する市内の飲食店、小売店、サービス業など、日常生活に役立つさまざまな店で利用できる。小規模店舗を応援する枠が設けられており、1口につき4,000円分は小規模店舗でのみ利用できる。アプリのダウンロードは不要で、利用はスマートフォンで専用のQRコードを参加店舗で読み取るだけで完了する。

申込は専用サイトからのWEB受付となり、スマートフォンやパソコンから簡単に応募できる。横浜市内在住・在勤・在学中の人が申込対象となる。抽選申込期間は2025年8月18日～9月5日まで。応募多数の場合は抽選が行われ、当選者のみにメールで通知される。先着順ではない。購入期間は2025年9月16日～9月30日まで、利用期間は2025年10月1日～12月31日までとなる。なお、落選者した場合でも商品券の販売状況により、10月以降に2次当選する場合がある。