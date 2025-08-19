サントリーは8月6日、神奈川県川崎市にある商品開発センターにて、STEM(科学・技術・工学・数学)領域の体験ツアー「Girls Meet STEM 2025」を実施した。「Girls Meet STEM」は公益財団法人山田進太郎D&I財団が、女子中高生を対象に昨年から開始した取り組みである。大学入学時でSTEM系学部の男女比に大きな偏りが見られるなど、「STEM領域＝男性」というイメージは根強い。ロールモデルとのコミュニケーションやSTEM領域の仕事に対する理解度の向上をきっかけに、STEM領域を身近に感じてもらうことを目的にしている。

当日、商品開発センターの見学、実際に商品開発や研究の分野で活躍する女性社員との交流などが行われ、参加した約30名の中高生女子がSTEM領域への興味関心を深めた。

フレーバーを慎重に抽出

序盤、参加者に商品開発を実際に体験してもらう。株式会社サントリー食品インターナショナル SBFジャパン商品開発部に所属する四手祐花氏と、株式会社サントリーホールディングス 分析科学Gに所属する丸山奏子氏のレクチャーのもと、緑茶をベースにしたオリジナルのフルーツティーを作成する。緑茶抽出液に砂糖、酸味料、パイナップルやゆずなどの果汁を入れて味の土台を整えた後、水を入れて全体的にかき混ぜていく。

缶に入れてひとまず完成

白ぶどう、赤ぶどう、りんご、オレンジ、もも、ゆず、イチゴのフレーバーをスポイトで入れて独自の味を創作。フレーバーを入れ終えると缶の中にオリジナルのフルーツティーを流し込み、商品開発のパートは一旦終了した。

リンゴの香り成分を確認

次に丸山氏が香りをテーマに話を始める。「例えば、リンゴは科学的に考えると『どのような成分でできているんだろう』と分析してみました」「実はリンゴはいろいろな匂いで構成されて“リンゴの香り”になっています」と説明した後、参加者にリンゴの香り成分を嗅いでもらうよう促す。丸山氏は「リンゴの香りは良い香りだけではなく、単一で嗅ぐと『ちょっと臭いな』と思うような香りもあります。それらの香りが合わさることで“リンゴの香り”が表現されるのです」と解説する。

いろいろなリンゴの香りを比較する

香りの違いに驚く参加者も

また、ふじや王林など、リンゴの品種別の匂いも嗅いでもらう。「リンゴと一口に言っても、甘い蜜感のあるふじ、グリーン感の強いグラニースミスといったものがあります」と香りの奥深さを解説し、「商品開発をするうえでも、『今回は少しグリーン感を強めに出そうか』とか『甘い香りを強く出そうか』とか、そういう話をしてから開発を本格的にスタートさせます」と香りが商品開発においていかに重要であるのかを語った。

商品開発の場を見学

商品開発を実感する

場所をラボに移し、コーヒーや緑茶など、サントリーの商品が今まさに制作されている様子を見学する。コーヒー豆や茶葉の香りを嗅ぐなどして、「商品開発がどのように進められているのか」という実感を深めていく。

商品開発センターを案内する藤原氏

また、見学ツアーのナビゲーターを務める、サントリーホールディングス株式会社 開発生産推進部 R&Dサポートセンター 課長の藤原康子氏は「味ができあがった時には、商品パッケージのデザインもできあがっています」とパッケージやポスターのデザイン作成に関する話題にも触れる。商品開発は商品の味を作っているだけではなく、多岐にわたっていることを口にした。

「夢が1個である必要はない」

株式会社サントリー食品インターナショナル SBFジャパン商品開発部 四手祐花氏

後半からは四手氏と丸山氏が再び登壇し、自身のキャリアを振り返る。四手氏は「高校時代にキラキラしたイメージがあったので化粧品開発の仕事を志し、大学は生物化学が専門の学科に進学しました」とSTEM分野に進んだ経緯を回想。大学院にも進学し、植物の遺伝子組み換えに関する研究に従事したという。そして、就職活動が始まった時に「自分の好きなことで誰かを喜ばせたい」「メーカーに入っていろいろな人に届くものを開発したい」という考えから化粧品や食品のメーカーを志望した結果、同社に入社したと話した。

四手氏の業務内容

普段の業務内容も紹介する。メールチェックや試作した製品と他社の製品との飲み比べ、デザインやマーケティングが専門の部署の社員とのラベルデザインの打ち合わせなど、毎日多岐にわたる業務に取り組んでいると説明。最後に「『化粧品の開発をしたい』と言っていたのに、最終的には食品の開発をしています。『夢は結構コロコロ変わっている』と思うのですが、自分の夢が1個である必要はなくて、興味があるならたくさん夢を持ってほしいです」と参加者への思いを口にした。

株式会社サントリーホールディングス 分析科学G 丸山奏子氏

丸山氏はもともと数学が好きで、理系の専門職に関心があったという。また、「理系の学部に進んでも途中で文系の学部に転部できるだろう」「水産学部って珍しいから面白そう」と考え、大学の水産学部に進学したと話す。大学3年生時に就職活動を意識するが、研究の楽しさに気づき、さらには「研究職に就くためにも大学院に進学したほうが選択肢の幅が広がる」と判断して大学院に進んだようだ。そして、学生時代に培った微生物の分析を活かせる就職先を求めて同社に入ったと語った。

丸山氏の業務内容

主に分析化学を活用して商品の安全をサポートする業務に就いている丸山氏。「売り場の商品が酸化や光によって劣化し、人によっては嫌な臭いになってしまうことがあります。そこで『臭いの源になっている物質は何なのか』を研究したりなど、品質を守っていくことが主な仕事です」と紹介する。そして、「失敗から学ぶことはたくさんあるので、『まずはやってみる』の精神が大切だと思います」と興味関心があるのであれば積極的にチャレンジする姿勢の重要性を強調した。

自作の商品を試飲

缶をワクワクしながら空ける参加者

オリジナルのフルーツティーを堪能

ラストは前半部分で作成したオリジナルのフルーツティーの試飲。缶になって戻ってきた“自作の商品”をテイスティングする。また、同じテーブルに座った他の参加者のフルーツティーと飲み比べをしたりなどして、最後は多く参加者の笑顔に包まれた。

また、「Girls Meet STEM 2025」の参加者に感想を聞くと、「仕事中の風景を見れたので、働くことの実感が湧きました。理系に進もうかどうかはまだ迷っているけど、進学先を選ぶ際のきっかけになるツアーになったと思います」(高校1年生)と回答。さらには「商品開発とかいろいろな仕事があるのだなと感じました。こういったいろいろな体験を今後もいろいろしていきたいです」(中学2年生)と答えてくれた。

ジェンダーバイアスの影響により、女性とSTEM分野の距離感はまだまだ遠い。ただ、周囲の目を気にすることなく、子供たちが自分自身の興味関心を探求できるような社会を醸成するためにも、「Girls Meet STEM」のような取り組みは続いていってほしい。