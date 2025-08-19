オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11日に公開された動画「ピッチャーにされたらカチンとくることとは!? 中嶋聡が選ぶ最強ベストローテ!!」に出演。松坂大輔氏について語った。

中嶋聡氏 =BS10提供

1年目の松坂大輔氏の球をキャンプで受けて感じたこと

自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、「1枚目 開幕投手」に松坂大輔氏の名前を挙げた中嶋氏。その選出理由を「ブルペンですごく球数を投げる選手なので、(開幕の)準備しやすいのかなと思いまして」と説明した。

また、岡田圭右(ますだおかだ)が「中嶋さんもキャッチャーで現役時代に受けてますから。真っ直ぐ、スライダーはどうでしたか?」と質問すると、中嶋氏は「だんだん洗練されてくるんですけど、最初の頃は暴れ球でしたね」と回想。続けて、「(1年目の)キャンプの時から、ボールはすごかったですね。『勝つな』と。言葉で言い表せないですけど、捕ってて、『このピッチャーは勝つ』と感じてくる」と明かした。

さらに、松坂氏のスライダーについて、岡田が尋ねると、中嶋氏は「曲がりの大きさですよね。今の野球でいうスイーパー」と振り返っていた。