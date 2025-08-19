タレントの堀口真帆が、10月11日に東京・plat渋谷で『堀口真帆 バースデーイベント』を開催することが決定した。

2008年10月10日生まれの堀口は、サッカーJリーグ「横浜FC」スタジアムアシスタントMC(22年1月～)、フジテレビ系『めざましテレビ』“イマドキガール”として出演中。9月7日スタートのテレビ朝日系『仮面ライダーゼッツ』でヒロイン・ねむ役を務めることが決まっているほか、専属モデルオーディション『ミスセブンティーン 2025』にファイナリストとして選出され、現在、投票期間中だ。

そんな堀口にとって、今回は初のバースデーイベント。当日は特典会も実施される予定で、チケット受付情報などを含めた詳細は、後日ホームページや各種SNSで発表される。

堀口は「いつもたくさんの応援ありがとうございます! 人生で初めてのバースデーイベント、とても楽しみです。今、皆さんに楽しんでいただけるコーナーを準備中で、私も一緒に考えてワクワクしています! 質問コーナーやゲームなど、皆さんと直接交流できる企画もご用意していますので、ぜひ楽しみにしていてください! 17歳の誕生日を一緒にお祝いしていただけたら、とってもうれしいです。みなさんにお会いできる日を、心から楽しみにしています!!」とコメントしている。