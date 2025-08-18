宮世琉弥「沖縄の海の砂って…」小学校の同級生に騙されて“ずっと信じていた”勘違いとは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）。8月13日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“美”に関するメッセージを紹介しました。

宮世：今夜の授業は、宮世LOCKS!のスタンダード授業、美術の授業！ 生徒のみんなが美しいと思うことや“美学”についてなど、“美”に関するメッセージをチェックしてきます！ では、メッセージを読んでいきます！

＜リスナーからのメッセージ＞

私が最近「美」だと思ったことは夏です！ 夏は暑くて髪の毛うねったりで苦手な部分もあるのですが、やっぱり青春できるのは夏が多くて、LIVE だったり海に行ったりBBQ をしたりと、たくさんできることがある夏は「美」だなと思いました！ りゅうび先生、ぜひ沖縄の海見て癒されに来てください！（笑）（16歳）

＜宮世からのメッセージ＞

気持ちわかりますね！ 僕、沖縄で言うと、沖縄の砂って全部星だと思って生きてきたんですよ。沖縄に行って実際に砂を見たら、普通の砂で！ 沖縄の砂って星みたいなことを、多分小学校の頃、“キヨヒロ”に言われて、それをめっちゃ信じてたんですよ！ “キヨヒロ”っていうのは僕の学校にいた男の子なんですけど。キヨヒロ、元気かな……？

