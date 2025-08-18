アーセナルは17日、プレミアリーグ第1節でマンチェスター・ユナイテッドを1－0で破り、白星スタートを飾った。試合後、アーセナルに所属するイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリが、イギリスメディア『スカイスポーツ』にて、今後を見据えて言葉を発した。

過去20回のトップリーグ制覇を誇るマンチェスター・ユナイテッドと、13回の優勝を成し遂げてきたアーセナルによる、注目のプレミアリーグ開幕戦。スコアが動いたのは13分で、イングランド代表MFデクラン・ライスの蹴った左コーナーキックをカラフィオーリが押し込む。幸先良くアーセナルが先手を取ったが、以降はホームチームのマンチェスター・ユナイテッドが主導権を握る。それでも、アーセナル守備陣がシャットアウトを成し遂げ、1－0で開幕戦を制した。

決勝ゴールを奪ったカラフィオーリは「いつも通りのことだが、セットプレーの練習には多くの時間を費やしてきた。その成果を今日の試合で見せることができて、喜ばしく思う」とコメント。一方で、「前に進み続けるためには、可能な限りの改善をして、継続していく必要がある」とも口にし、優勝争いに加わっていくため、レベルアップを誓った。

「高いレベルで競争力を見せていくためには、すべてのポジションに入る選手が良いプレーをしなければならない。僕だけでなく、チームメイトのみんなも、その心構えで準備している。だが、毎試合、最高のパフォーマンスを見せ続けることは難しい。それが今日の教訓だ」

また、チームとして高い完成度を目指し、進化を続けるため、カラフィオーリは「このチーム内に宿る自信が、チームレベルを向上させていく」と語る。「もちろん、僕個人としては、できる限り多くの試合でプレーしたい。だが、そうはならなかった時には、他のチームメイトが素晴らしいプレーをしているのだろう。高いレベルでチーム内競争力が行われている証拠だし、僕は歓迎したい」と続け、ポジション争いが自ら、そしてチームのレベルアップにつながるとの見方を示した。

開幕戦を勝利で飾ったアーセナルは、23日に控えたプレミアリーグ第2節で、日本代表MF田中碧を擁するリーズをホームに迎える。

【ハイライト動画】アーセナル、カラフィオーリ弾でユナイテッド撃破