back number、Official髭男dism、King ＆ Prince、Snow Man…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月16日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。8月16日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した"全国NO.1 FMヒットチャート"TOP10（8月16日（土）付）を発表しました。初登場！ 7月16日（水）に配信リリースされた楽曲で「第107回全国高校野球選手権大会」の「2025夏の高校野球応援ソング/『熱闘甲子園』テーマソング」に起用されています。ランキング圏外から再登場！ アニメ「ダンダダン」第2期オープニングテーマで、YouTubeチャンネルに公開されている同曲のミュージックビデオは、自身最速で1,000万回再生を突破しました。先週10位から2ランクアップ↑ 7月23日（水）にリリースされた12枚目のシングルが3週連続のランクイン。先週6位から1ランクダウン↓「映画 クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の主題歌です。Saucy Dogは、11月8日（土）に韓国・ソウルで、29日（土）には台湾・台北でワンマンライブが控えています。先週3位から3ランクダウン↓ 現在公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌。CDセールスが好調で3週連続のランクイン。初登場！ 同曲は、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングになっていて、7月10日（木）におこわれたライブ「King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME」東京ドーム公演ではミッキーマウスがサプライズ登場し、同曲を3人で生パフォーマンスしました。先週1位から3ランクダウン↓ 同曲の初週売上は、女性アーティストのなかで今年度最高の59.5万枚を記録しました。先週2位から1ランクダウン↓ ティム・バートンが監督・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ「ウェンズデー」シーズン2のジャパンスペシャルアンバサダーにHANAの就任が決定しました。初登場！劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌としてボーカルの藤原聡（ふじはら・さとし）さんが書き下ろした楽曲で、8月6日（水）に配信リリースされました。そして、今週の第1位は……？初登場！ 7月31日（木）に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』の主題歌に起用されています。――番組ではほかにも、ゲストパートにアーティストのナナヲアカリさんが登場。8月20日（水）にリリースされるベストアルバム『フライングベスト2』のお話などを伺いました。