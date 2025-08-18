今日の運勢占い8月19日（火）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月19日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月19日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？目的を達成するための柔軟さと戦略的な行動が鍵になります。今日は正面から力押しで進むよりも、状況や人の気持ちをよく観察し、最も効果的な方法を選ぶことが運を引き寄せます。また、周囲の流れをよく見ることで、思わぬヒントや抜け道を発見できるでしょう。日常のなかの幸せや小さな喜びを数えてみると、自然と笑顔が増え、その波動が人を引き寄せます。今日のあなたに必要なのは、心を開き、愛情や感謝を惜しみなく表現すること。その優しい循環が、思いがけない喜びや豊かさへとつながっていきます。今日は周囲に頼らず、これまで積み上げてきたことを自分の力で活かすことが開運の鍵。自分のペースで動き、細部まで丁寧に仕上げると評価や成果が得られます。また、少し贅沢をしたり、美しいものに触れたりして感性を満たすと運気が上昇します。自分を大切に扱う時間が、さらに新しい豊かさを引き寄せます。今日は無理に抱えてきたことや、終わらせるべき状況に潔く区切りをつけることが開運の鍵。一度手放すことで、新しい可能性が見えやすくなります。過去の失敗を悔やむよりも、ここからどう立ち上がるかに意識を向けましょう。今日は無理に先へ進むより、足元を固めることが開運の鍵です。焦って動くと不安や迷いが増すため、今は現状を見直し、準備をしたり情報を整えたりすることが大切です。やり残したことへの気持ちの整理に時間を使えば、よりスムーズに次に移れるでしょう。自分の感性や直感を信じ、堂々と表現すれば、周囲からの信頼や支持が集まります。人との交流も活発になりやすい日なので、笑顔と前向きな姿勢を意識するとチャンスが広がります。また、誰かの才能や魅力を引き出すサポート役を買って出るのも良いでしょう。今日は感情だけで動かず、事実や状況を多角的に見ることが開運の鍵です。人から聞いた話や一方的な情報をうのみにせず、自分の目で確かめる姿勢を持ちましょう。また、曖昧な態度や先延ばしは信頼を損なう原因になるため、答えを出すときは誠実さを優先することが大切です。今日は勢いや感情のままに動くより、周囲の意見や状況を受け止める柔軟さが開運の鍵です。リーダーシップを発揮する場面でも、押し通すより協調を意識すると信頼を保てます。また、焦って結果を出そうとすると空回りしやすいため、一つひとつを丁寧に進めることを意識してみると良いでしょう。今日は現状を越えて、新しい計画や挑戦に意識を向けることが開運の鍵。過去の経験を活かしつつ、これからの成長を見据えた行動が吉です。情報収集や人脈づくり、下準備に力を入れると、想像以上の成果につながります。今日は目の前にあるチャンスや資源を見過ごしたり、準備不足でそれらをうまく活かせなかったりする可能性があります。焦って形にするよりも、まず基盤を整えるほうが良いでしょう。金銭面や仕事、人間関係でも、条件や相手の意図をしっかり確認しましょう。小さな努力や習慣の積み重ねが、再びチャンスを引き寄せる土台になります。今日は思いつきやひらめきをすぐ行動に移すことで、運が大きく動きます。新しいことを始める、計画を立てる、人に提案するなど、主体的な一歩が大事です。必要な情報や道具、人脈は自然と引き寄せられる流れがあります。今日は状況や計画が一時的に崩れる可能性がありますが、それは必要のないものを手放すためのきっかけです。古い価値観や限界を打ち破ることで、新しい道が開かれます。突発的な出来事に動揺せず、何を残し、何を手放すかを冷静に見極めることで運が開けます。これまで苦しかった状況や気持ちに、少しずつ光が差し込む日。完全に立ち直るには時間がかかっても、確実に前向きな流れが始まっています。過去の痛みを振り返るより、新しい可能性や小さな喜びに意識を向けましょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。