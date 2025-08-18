Palitは8月18日、グラフィックスカードの新製品として「GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC」を発表した。日本国内向けにも随時発売を予定する。

Palit、デュアルファン仕様の「GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC」

NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、デュアルファンを組み合わせるグラフィックスカード製品。コアは工場出荷時にオーバークロックされており、箱から出してすぐに高性能を発揮可能。ライティングを省いた質実剛健な外観で、コンパクトな2スロットサイズに収められている。

冷却機構は高効率なデュアル95mmファンを2つ備えたデュアルファンで、Palit独自の溝構造と焼結粉末構造を組み合わせた先進的なコンポジットヒートパイプを搭載。優れた放熱性と熱伝導性を確保し、高負荷時でもGPUを安定して冷却できるとしている。