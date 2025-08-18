大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、サンディエゴ・パドレスに6-0で勝利した。この試合では先発のブレイク・スネル投手が好投を見せ勝利投手になっているが、本人は現状に満足していないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同戦のスネルは初回に3安打を浴びながらも無失点で切り抜けると、2回～5回は二塁を踏まえない投球を続けた。6回に2死一、三塁と久しぶりにピンチを招いたが、ここも抑えてこの回限りで降板。6回無失点、被安打5、四球2で今季3勝目を挙げた。

同メディアは「故障者リスト（IL）から復帰して以来、スネルは3回の先発登板で16イニングを投げ、わずか3失点に抑えている。日曜日のパドレス戦での投球は、ドジャースが昨オフに彼と5年総額1億8200万ドルの契約を結んだ理由を如実に表していた」と称賛。

一方、本人は「もっと改善しないといけないことがある。このままではいけない。効率よくゾーンを支配できなければ、球の形も思い通りにはならない。結果は良かったが、僕が追い求めているのはそれとは違うもの。だから、もっと良くならないといけない」と口にしているという。

