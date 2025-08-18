日本シーゲイトは8月15日、対象製品の購入で最大3,500ポイントを還元する「GO BIGGERキャンペーン」を開始した。実施期間は9月30日まで。

Seagate、IronWolf Pro / Barracudaシリーズ16TB以上のHDD購入でポイント還元

IronWolf ProとBarracudaシリーズにおいて、16TB以上のモデルを対象に実施するキャンペーン施策。容量に応じて最大3,500ポイント分のgiftee Boxを付与するというもので、参加するにはアンケートへの回答が必要になる。