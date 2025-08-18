Seagate、IronWolf Pro / Barracudaシリーズ16TB以上のHDD購入でポイント還元

日本シーゲイトは8月15日、対象製品の購入で最大3,500ポイントを還元する「GO BIGGERキャンペーン」を開始した。実施期間は9月30日まで。
IronWolf ProとBarracudaシリーズにおいて、16TB以上のモデルを対象に実施するキャンペーン施策。容量に応じて最大3,500ポイント分のgiftee Boxを付与するというもので、参加するにはアンケートへの回答が必要になる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
マウスコンピューターが直販サイトで「夏の大感謝セール」、PCが最大9万円引き
「8月5日はパソコン工房の日 超還元フェア」を8月12日まで開催！ 対象製品購入で最大10万円還元へ
PCの内部構造も解説！ 最新16型ビジネスノートPCが展示されたDynabookイベントを見た
マウスコンピューターが「組立ワークショップ」再開、飯山工場の専任スタッフがサポート
FRONTIER、お盆の10日間限定「プレミアムSALE」開催 - 特価PCや周辺機器の「福箱」販売
PCメーカーやパーツメーカー、ショップなどが開催するお得なキャンペーンやイベントに関する情報を集約しています。