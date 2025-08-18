DeNAは18日、19日〜21日の広島戦でDREAＭ GATE STANDを30分ごとの時間制で利用できる「タイムチケット」を販売すると発表した。

「1試合全てを観戦する時間はないけど、少しでもハマスタの空気を味わいたい！」といった1試合を通しての観戦が難しい方向けのチケットとなる。

■ チケット内容

ハマスタ入場券を購入者限定で、DREAM GATE STANDにて観戦できるチケット。DREAM GATE STANDでの観戦は30分単位の時間制となり、滞在時間に応じて発生する料金が変動。当日、DREAM GATE STANDには簡易の座席を設置。観覧中のトイレ利用や飲食、グッズ購入を希望する場合は、一度退場し精算が必要となる。再入場は不可となり、都度支払いが発生する。

■ 利用方法

1．ハマスタ入場券を購入し、試合当日にDREAM GATE STANDにお越しいただきます

2．DREAM GATE STANDにご入場される際に、入場時間を記載したご利用票をスタッフからお渡しいたします

3．ご観覧後、ご退場時にご利用票をお預かりし、スタッフが退場時間を記載いたします

4．DREAM GATE STAND前にある精算ブースにて、スタッフにご利用票をお渡しいただきご利用いただいた時間分の精算をしていただきます

5．さらに、スタンドでの継続観戦をご希望される場合は、先着順でホーム外野立ち見（レフト）を1枚1,000円にて販売いたします

■ 利用時間・料金

【利用時間】

開門～試合終了まで

【料金】

利用時間に応じて料金が変動。

～30分：800円～60分：1,500円～90分：2,000円～120分：2,500円～150分：3,000円～180分：3,500円

180分以降は30分ごとに300円の追加料金が発生。

※支払いは利用後の事後精算

※支払い時は上記とは別にシステム手数料(300円／1枚)が発生

※支払いはteketのサービスを利用いただき決済できる

※支払いはクレジットカードのみ