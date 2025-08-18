ロッテの木村優人が19日の楽天戦に先発する。

木村は球団を通じて「調子はいいと思います。間隔がだいぶ空いてはいますけど、その間にブルペンでの球数を増やしたり、変化球の練習をしたりとしっかりとこだわりを持って取り組んでこれたと思います。自分のピッチングをして、相手を上回って、チームが勝つことがすべてだと思います」とコメント。

木村は今季ここまで18試合に登板して、2勝0敗、防御率2.57の成績を残している。