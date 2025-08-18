俊敏かつ爆肩！横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 、延長11回に”超ファイン…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

横浜DeNAベイスターズの石上泰輝17日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に途中出場。延長11回に遊撃で素晴らしいプレーを見せた。



4－4で迎えた延長11回裏。DeNAのマウンドにはこの回から左腕の坂本裕哉が上がった。



迎える先頭バッターは8番の田中幹也。2球目の高めのストレートを田中が見事に捉え、打球は三遊間への強いゴロとなった。



ヒット性の打球と思われたが、8回から遊撃に就いているDeNAの石上が横っ飛びで止めると、見事なステップワークで一寸の無駄なく一塁に送球。



送球も強く低く、一塁手が最も体を伸ばせるコースに正確に収まり、俊足の田中も間に合わずにアウトとなった。



中日ベンチはリクエストを要求したが判定は変わらず、“忍者”異名をもつ田中を石上の好プレーが上回った。



石上の攻守もあってか、DeNAは続く12回に1点を奪い、最終スコア5－4で中日を破った。









【動画】】芸術的な遊撃守備！石上泰輝のファインプレーがこれだ！

『DAZNベースボール』の公式Xより











無駄のない動き



石上泰輝 超ファインプレー

※井上監督リクエストも判定変わらず



⚾プロ野球(2025/8/17)

🆚中日×DeNA

📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】