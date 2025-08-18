東京から北東約100kmに位置する栃木県益子町(ましこまち)は、美しい自然のなか、穏やかでありながらエネルギーにあふれた人々が暮らすまち。

陶器の産地として海外にもその名を知られ、里山の豊かな自然と先人たちから受け継ぎ磨かれてきた文化が自慢で、春秋開催の益子陶器市、夏は祇園祭や広大なひまわり畑、冬は甘いいちご狩りなど、1年中楽しみがあるのも魅力です。

今回紹介するのは、益子町の魅力を堪能することができる「益子焼窯元よこやま」。艶のあるなめらかな肌をもつ、たっぷりとした厚手の器「益子焼」の窯元であり、陶芸ショップや陶芸体験教室など、陶芸を身近に感じられるスポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は益子町の観光スポット「益子焼窯元よこやま」の詳細と新着の返礼品を紹介していきます。

まちの魅力を一度に堪能! 「益子焼窯元よこやま」について

益子焼窯元よこやま

・栃木県芳賀郡益子町益子3527-7

アクセス：【車】最寄りのインターは真岡IC、桜川筑西IC

【公共交通機関】真岡鐵道益子駅から徒歩約20分～30分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

陶器ショップから陶芸体験教室、カフェレストランやパン工房まで備えた「益子焼窯元よこやま」。

スタッフが作品作りをお手伝いしてくれ、初めての人もろくろを楽しめる陶芸体験教室のほか、窯元横山の親子4人の作品を中心に若手作家の作品がずらりと並ぶ陶芸ショップがあります。

個性あふれる和食器と和雑貨のお店や、塊根植物とアガベ植木鉢の専門店など、多彩な陶器を手に取って選べるのが魅力です。また、食器やカップ、大きな洗面ボウルなど、さまざまな陶器のオーダーメイドを依頼することもできるのだそう。

粉から手づくりでパンを焼く「森のパン工房 森ぱん」では、一つ一つ手作りのバラエティに富んだパンを楽しめます。ジェラートや挽き立てコーヒーも! 天気の良い日はテラス席で味わえるそうです。食卓で楽しめる木製プレート、陶器カップ、小物なども販売。

アンティーク調のレトロな雰囲気が特徴のカフェレストラン「益子の茶屋」、静かな森の中に佇む一軒家のレストラン「森のレストラン」では、益子焼のお皿やカップでグルメを楽しめるのも特徴。自家製スイーツ・季節のランチなどを味わえます。

自治体からのメッセージ

春と秋の陶器市が有名ですが、町内には約250軒の窯元と約50軒の陶器店があり、フルーツ狩りなどのさまざまなイベントも開催されるので、一年を通して楽しめる魅力のある場所です。

益子町のふるさと納税返礼品について

「益子焼窯元よこやま」でろくろ体験ができる、陶芸体験チケットを紹介します。

陶芸ろくろ体験チケット 1名様分

・提供事業者：有限会社横山陶芸

・内容：陶芸ろくろ体験チケット【粘土使い放題の体験時間30分コース】1名分、ギフト箱入り

・寄附金額：2万2,000円

初めての人や子どもも楽しく陶芸体験をすることができ、家庭で使えるオリジナルの益子焼を仕上げられる「陶芸ろくろ体験チケット」です。ギフト箱付きなので、記念日の贈り物にもおすすめとのこと。

今回は栃木県益子町の観光スポット「益子焼窯元よこやま」と、返礼品を紹介しました。陶芸体験から買い物、グルメまで一つのエリアで「益子焼」を存分に堪能できるスポットでした。返礼品の「陶芸ろくろ体験チケット」で作った作品は、約2～3か月後に宅配便で届けてもらえるのだそう! 気になった人はぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者