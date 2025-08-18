追加点を防いだ好プレー！読売ジャイアンツ・丸佳浩、難しい打球をスライ…

プロ野球 最新情報

読売ジャイアンツの丸佳浩は17日、東京ドームで行われた阪神タイガースとの試合に「1番・右翼」でスタメン出場。7回に見事なスライディングキャッチを披露した。



1－3と阪神にリードを許した展開での7回表。阪神に2死三塁とチャンスを作られ、打席に1番・近本光司を迎えた。







巨人のマウンドには3番手の田中瑛斗。持ち球を総動員して打ち取りにかかるが、近本はファウルで粘りながら投手に圧をかけていく。



そして9球目、143キロのフォークが甘い高さに浮いてきたところを近本が強烈に引っ張った。



回転のかかった打球が右前に落ちるかと思われが、右翼の丸が猛然とチャージ。



スライディングをしながら打球に対し的確なグラブ捌きで落球することなく処理した。



あわやダメ押しの追加点となるところを、ベテランらしい攻守で救った。



丸のプレーから流れを引き寄せたい巨人だったが阪神の継投リレーの前に点を奪えず、1－3のスコアのまま敗戦した。



なお、丸は打撃でも4打数3安打の活躍。この日チーム唯一の得点となる本塁打を放つなど、孤軍奮闘をみせた試合だった。











【動画】技術光る右翼守備、丸佳浩のスライディングキャッチがこれだ！

『DAZNベースボール』の公式Xより











尊いグラブタッチ



前方への打球に突っ込んだ

丸佳浩 スライディングキャッチ



⚾プロ野球(2025/8/17)

🆚巨人×阪神

📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】