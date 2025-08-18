月刊ラジコンマガジン9月号発売！　巻頭特集は「お手ごろステップアップ術」

「ラジコンマガジン2025年9月号」は8月4日発売！

表紙は90年代の世界ラリー選手権の出場マシンを忠実に再現した、ABCホビーのゼロワンスポーツシリーズ「スバル・レガシー BC5 ツール・ド・コルス ラリー」。

巻頭特集は走行場所を選ばず手軽に楽しめることが魅力の「オフロード＆ラリーRCカー」。操縦性や性能を好みにカスタマイズでき、初中級者のステップアップにもおすすめの、お手ごろで発展性に優れた人気マシン＆オプションパーツの数々を一挙に紹介する！

また、M4シャーマン、ミニクーパーレーシングなど、秋発売予定のタミヤ最新モデル、待望のフルモデルチェンジが行われた京商GPバギーの最新鋭機「インファーノMP11」も先取り掲載。

さらに、夏が楽しくなる水モノRCを集めた「猛暑を吹き飛ばせ！ Water RC」や、快適な夏ラジのための「RCバッテリー 夏の管理術」、南九州最大規模のオフロード祭り「RC BUGGY GP鹿児島」イベントレポートなど、RCのお役立ち情報が満載となっている！

特別付録「Φ2.5㎜ ビットドリル」は市販のさまざまな電動ドリルに対応する六角軸ビット。RC製作の加工だけでなく、お好みのアイテムへの穴開けにも使ってほしい。

ラジコンマガジン9月号の詳細は公式WEBへ！