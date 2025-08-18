ランボルギーニ350 GT vs アストンマーティンDB4｜1960年代スーパーGT対決！【前編】

ランボルギーニ350 GTとアストンマーティンDB4ヴァンテージ。この2台の1960年代スーパーGTには、カロッツェリア・トゥーリングとの特別なつながりがある。ドライビングの興奮ではどちらが上だろうか？

【画像】まずはアストンマーティンの傑作、DB4を試す（写真5点）

長く、低く、引き締まったアッパーストラクチャー。ほとんどすべてがガラスでできているように見える。こんな車は後にも先にもなかった。発表から60年、ランボルギーニ初のプロダクションモデルである350 GTは、今も官能的なまでに素晴らしくエキゾチックだ。アストンマーティンDB4ヴァンテージがあるというのに、すぐさま別の車に目が引き寄せられることは滅多にない。だが、今日はそうした稀有な機会だ。なにしろ350 GTは極めて希少なモデルで、とくにここイギリスで目にする機会、ましてやドライブする機会など、ないに等しい。撮影を行ったのは夏から秋に移り変わる頃で、その時点でイギリス国内の350 GTはこれ1台という話だった。

アフリカ帰りのランボルギーニ350 GT

この350 GTは2024年初めまで、その生涯のすべてを南アフリカですごしてきた。1965年12月にヨハネスブルクの最初のオーナーに納車されたときは、アフリカ大陸に渡った最初のランボルギーニだった。そこでの暮らしぶりが、ボディやシャシーがこれほどよい状態で残っている理由のひとつだ。穏やかに古艶を帯びており、ほとんどすべてがオリジナルの状態で、機構部は完全に標準仕様のままだ。要するにこの350 GTは、惚れ惚れしてしまう1台なのである。

現オーナーのブライアン・ウェブがこれを手に入れたのは、ケープタウンで経営していたクラシックカーディーラーを売却したときだった。「支払いの一部をランボルギーニで受け取ったんだよ。カウンタックとアヴェンタドール・ロードスター、そしてこれさ！」笑顔でそう語る。それは7年前のことだが、イギリスに持ち込んだのは2024年2月。ハートフォードシャーにあるコリン・クラーク・エンジニアリングで、ベアメタルにまで戻すフルレストアを受けるためだ。それをきっかけに、いかに特別な1台かをようやく理解し始めたと話す。「ほとほと感心したよ。この車はぜひ手元に置きたいと思っている」

希少性が350 GTの魅力のひとつであることは間違いない。1964～66年の2年間の生産期間に、たった120台が造られただけだ。最初の50台（これもその1台）は、スーパーレッジェーラ工法のチューブラーフレームの上に、軽量なアルミニウム製のボディワークを備えており、そこが最大のポイントとなっている。後期の350 GTは、スチール製ボディで大幅に重くなった。その点は後継モデルの400 GT2＋2も同じで、製造数は2倍に増えた。

また、過渡期モデルの400 GTや400 GT 2＋2では、3.5リッターのV12エンジンが3.9リッターに拡大されたほか、様々な変更が加えられた。際立つ点としては、ヘッドライトが丸型4灯になり、400 GT2＋2ではルーフラインが延長されてリアシートも設けられた。

対して350 GTは、リアにラゲッジシェルフがあるだけだった（リア中央に1席設けるプラス1のオプションもあったが、希望するオーナーはまれだった）。一般的には、400 GT 2＋2のほうが進歩し、剛性が上がり、完成度も高いと考えられている。だが、アルミボディの初期350 GTのほうが純粋で、ある意味でより特別だといってもいいだろう。コレクター垂涎の的であるのは確かだ。

アストンマーティンの傑作、DB4

一方、アストンマーティンDB4もよく見る車ではないが、数は350 GTの10倍に上る。DB4の製造数は1958～63年に合計1210台に達し、続くDB5は1963～66年に1023台が製造された。とはいえ写真のDB4は、実は350 GTよりさらに数の少ないバージョンだ。わずか55台製造のシリーズ5のうち、断然人気の高いヴァンテージ仕様なのである。標準仕様はSU製ツインキャブレターだが、これはトリプルキャブレターで、バルブが大きく圧縮比も高い”スペシャルシリーズ”エンジンを搭載するのだ。また、ヘッドライトにカバーが付いているため、しばしばDB5と間違えられる。

ヴァンテージ仕様の3.7リッターDOHC直列6気筒エンジンは、標準でも公称266bhpを発生する。350 GTのV12は3.5リッターDOHCで公称276bhpだから、都合のいいことにほぼ同等だ。DB4の多くがそうであるように、この1台には魅力的なモディファイがいくつか加えられている。そのひとつがRSウィリアムズ社による4.2リッターエンジンへのアップグレードで、一般に290bhpにまで向上する。つまり、高回転型でDOHCのイタリア製V12と、胸板の厚いパワフルなイギリス製ストレート6の対決である。考えただけで胸が躍るというものだ。

まずはアストンを試す

まずはアストンを試す。このDB4は、ブライアンと同じバージニアウォーターに住むアンドリュー・ジェームズが20年前から所有しており、やはり実に魅力的な1台だ。エイヴスシルバーがとにかく美しく、お馴染みのシルバーバーチより心なしか深みがあるように見える。トゥッリーノ社によるアルミニウム製ワイヤーホイールは、標準より太く軽量な16インチなので、リアのホイールアーチにはほんの少しフレアが付いている。リアサスペンションはオリジナルのレバーアーム・ダンパーからコニ製のテレスコピック・ダンパーに変更されている。また、やはり人気のモディファイとして、オン・オフの切り替えが可能な電動パワーステアリングを装備する。

ストレート6は野太い唸りと共に簡単に始動した。標準よりわずかに太いタイヤを履いているので、控えめなパワーアシストに感謝しながら、落ち葉の舞うサリー州の田舎道へDB4を向ける。この時代のDBアストンは、操縦に力が必要だ。ペダルとシフト（オーバードライブ付きのデイヴィッド・ブラウン製4段ギアボックス）にも、ずっしりとした重みがある。それも魅力の一部なのだ。

ただし、ステアリングを直進位置から切るときの遊びが大きい点は魅力的とはいえない。とはいえ、これはよくある問題ですぐに慣れ、ある程度まで切れば、しっかりつながる感触になる。よく制御され、引き締まった乗り心地は秀逸で、アップグレードしたサスペンションと軽量なホイールが明らかに功を奏している。カーブではフロントに搭載するエンジンの重量を感じるものの、車全体がよくまとまっている感触だ。DB製ギアボックスが扱いにくいといわれるのは不当な評価だ。時間をかけて操作に慣れ、あわてなければ、むしろ気持ちよくエンゲージする。次のコーナーに向けてラインを取りながら4速から3速にシフトダウンするのも簡単で、オイルをたっぷり差したような精密な滑らかさである。

4.2リッターのヴァンテージ6気筒は、とにかく圧巻だ。標準の3.7リッターも素晴らしいエンジンだが、これはあらゆる点でそれを超えている。低・中回転域のトルクは圧倒的で、4000rpmを大きく超えるほど回す必要がない。それでもスロットルを踏み続けると、素晴らしく獰猛な叫びに変わり、イギリスのストレート6ならではの金属質な轟音を上げる。

長距離ドライブをしたら少々うんざりするかもしれないが、オーバードライブが役に立つだろう。オーナーのアンドリューも、「私たちは南フランスにある別荘までドライブするよ。1日中90mphで走っても大丈夫だ」と話す。元々優れた車だが、アップグレードでいっそう魅力を増している。標準仕様の1台でも、きちんと整備されたDB4シリーズ5ヴァンテージの魅力は疑問の余地がない（すぐあとに続いたDB5も同様だ）。

DB4とDB5こそアストンマーティンの頂点だという人は多い。当時カロッツェリア・トゥーリングのデザイナーだったフェデリコ・フォルメンティが手がけたラインには、イギリスの気高い顔立ちとイタリアの完璧な仕立てが融合している。DB4ではその下に、既に確立していたトゥーリングのスーパーレッジェーラ（イタリア語で”超軽量”）工法が採用された。細い鋼管による骨組みをプラットフォームに載せ、これをアルミニウム製パネルで覆う製造法だ。アストンマーティンは、この工法のライセンスをトゥーリングから取得し、DB4を本拠地のニューポートパグネルで組み立てた。のちにDB5、そして同工法を改良してDB6にも用いた。

・・・後編に続く。

編集翻訳：伊東和彦 (Mobi-curators Labo.) 原文翻訳：木下 恵

Transcreation：Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.) Translation：Megumi KINOSHITA

Words：Peter Tomalin Photography：GF Williams THANKS TO Bryan Webb, Andrew James and Paul Cox.