今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）～8月24日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）～8月24日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、なるべく軽はずみな発言をしないようにすると◎ 思いつきで言ったものが後から足を引っ張る可能性があるようです。とくにSNSの使い方には気を付けて、丁寧に発信するようにしましょう。恋愛は、恋人やパートナーに、将来について考えていることや計画などを話してみましょう。共通の思いがあると、絆が深まるようです。現状を嘆くよりも、ワクワクできることをイメージしてみましょう。絵や言葉を添えて、大きな紙に書いてみるのもアリ。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。