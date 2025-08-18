元プロ野球選手の岡田幸文氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で8日に公開された動画「過去一爆笑間違いなし!? 岡田さんがミラクル連発! エリア66の極意も必見です!」に出演。日本シリーズ優勝を決めた一打を振り返った。

岡田幸文氏 =BS10提供

「彼の一番のホームランだなと思ってるんですよね」

自身にとって、ホームランとは「幻です」と表現する岡田氏。現役時代は「とにかく塁に出ることに必死」 で、ホームランを狙うこともなかったそうだ。

このエピソードを受け、ロッテでチームメイトだった西岡剛氏は「2010年、僕ら、日本シリーズで優勝したんですけど、中日ドラゴンズと2日連続延長で11時くらいまで試合してたんですよ」と切り出し、「最後、打席に立ったのが岡田くん。12回表ツーアウトランナー二塁。ピッチャーが浅尾くんですよ。僕らもベンチも、また再試合だなというのを覚悟して」「そしたら、フェンスにワンバウンドでつくような大飛球を打って、優勝できたんですよ」と回想。そして、西岡氏は「それが僕にとって、彼の一番のホームランだなと思ってるんですよね」と賛辞を贈った。

また、平井理央が「打てそうな気がしたとか、何かあったんですか?」と質問すると、岡田氏は「打てそうな気はしました」と回答。さらに、その打席について、「(打ったのは)真っ直ぐです。シュート回転で内側にスーっと入ってきたんで、谷繁さんが『あっ!』って言ったんですよ」と振り返っていた。