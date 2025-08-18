今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）～8月24日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）～8月24日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、真面目な気持ちで行動していると、嬉しい出来事が起こる予感。深い知識を得るために、自分より詳しい人から習うのも良いでしょう。これまでのやり方にこだわらず、新しいものにも挑戦してみて。恋愛は、相手のために何ができるのか考えてみると◎ 愛情を注いだ分だけ相手に届き、あなた自身も癒やされていくようです。言いたいことをはっきり言えない場合もありそうですが、それは「こだわらなくても良い」というメッセージなのかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。