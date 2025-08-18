パドレス・ダルビッシュ有、大谷翔平との2打席目は左飛に打ち取る　初回に…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手は17日（日本時間18日）、敵地ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース戦に今季3勝目を目指して先発登板したが、勝敗は付かなかった。



8月16日に39歳を迎えた右腕がマウンドに上がった。初回、1番の大谷翔平選手に右前打で出塁を許した後に、3番のフレディ・フリーマン選手に3ランホームランを浴びた。さらに6番のアンディ・パヘス選手にもソロホームランを浴び、初回に4点を失った。







2回、大谷選手との2打席目は左翼への大飛球となったが、左翼手ラモン・ロレアノ選手が左手をいっぱいに伸ばしてキャッチした。



ダルビッシュ投手は4回を投げ、3安打2四球4失点で勝敗は付かなかった。



試合は徐々に追い上げ、一時は同点に追い付いたが、8回に2番のムーキー・ベッツ選手にソロホームランを浴び、パドレスは4-5で敗れた。













