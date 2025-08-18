パドレス・ダルビッシュ有、大谷翔平と今季初対決も痛恨右前打　チームは…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手は17日（日本時間18日）、敵地ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース戦に今季3勝目をかけて登板したが、4回4失点で降板した。



8月16日に39歳になって初めての先発登板。初回、1番打者の大谷翔平選手と今シーズン初対戦。痛烈な右前打を浴び、軍配は大谷選手に上がった。







続く2番のムーキー・ベッツ選手に四球を与えると、1死を取った後、4番のフレディ・フリーマン選手に先制3ランホームランを被弾。さらに6番のアンディ・パヘス選手にも左中間スタンドへソロホームランを浴び、初回だけで4点を失った。



ダルビッシュ投手は4回を投げ、3安打2四球4失点で勝ち負けは付かず、3勝目はお預けとなった。



試合は終盤に同点に追い付く意地を見せたが、8回にベッツ選手にソロホームランを浴び、パドレスは4-5で敗れた。













