大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ブルペン陣を中心に負傷者が相次ぎ、ナ・リーグ西地区でサンディエゴ・パドレスに奪われた首位の座を追う苦しい状況に立たされている。その中で、さらに今季絶望となる選手が出てしまった。米メディア『ヘビー』のTJ・フレンチ記者が言及した。

ブルスダー・グラテロル投手は昨季のプレーオフで負傷し、11月に右肩の関節唇修復手術を受けたが、今季はいまだにプレーを再開できていない。2023年には防御率1.20を記録するなどブルペン陣の柱として活躍していたが、昨季はわずか7試合の登板に終わり、今季は登板なしが濃厚となっている。

ドジャースは今季を通してグラテロル不在で戦っており、負傷者の多さがチーム状況を如実に表している。マイケル・コペック投手は今週リハビリ登板を開始予定、タナー・スコット投手も7月末から離脱中であり、両選手の復帰は終盤戦の鍵となる。

グラテロルの復帰が見込めない状況にフレンチ氏は「彼はドジャース在籍中に肘や肩の故障で5度も負傷者リスト（IL）入りし、最終的に右肩の関節唇修復手術を受けた。今季中にマウンドに戻る見込みがないようだ」と言及した。

【関連記事】

【了】