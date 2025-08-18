今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）～8月24日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）～8月24日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分にとって良い話が舞い込んでくるタイミング。一方で、現状のままでいたい気持ちもあって決断に迷ってしまうかも。年上の人や先輩にアドバイスをもらうと良いでしょう。恋愛は、相手との関係性を進めるためにも、感情に流されず自分の意見をしっかり伝えるようにしましょう。そのほうが相手と心が通じ会えるかも。安請け合いはせず、できる範囲で頑張るようにしましょう。無理をすると、家族などに八つ当たりしてしまいそうなので気をつけて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。