大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで故障離脱が続いている選手がいる。リリーフ右腕のブラスダー・グラテロル投手もその1人だが、戦線復帰できないまま今季を終えることになってしまうかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

グラテロルは昨オフに右肩関節唇の修復手術を受け、今季開幕後の4月上旬には60日間の故障者リスト（IL）に入った。手術当初は、後半戦で復帰できる見込みとされている。

同メディアは「ドジャースはオールスターブレイク後のどこかでグラテロルが復帰できると期待していたが、その可能性はもはや低くなっているようだ。デーブ・ロバーツ監督はグラテロルが現在投球していないことを明らかにし、彼が今季中に投球する可能性はわずかだと付け加えた」としつつ、「彼は戻ってこない可能性もある。彼がこれまでいた場所、彼の旅の全体のようなものだ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

一方、同監督は「復帰するとしても、彼は何度も同じことを経験しており、その過程で全ての手続きを踏む必要はない。彼は大事な試合での投げ方を知っている。もし彼が背筋を伸ばして良い投球をすれば、簡単に賭けられる選手だ」と、完全に諦めてはいない旨も口にしているという。

