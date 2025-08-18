今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）～8月24日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）～8月24日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、学びたいものが見つかって夢中で取り組むことになりそうです。知らないことを知っていく過程に心も躍る様子。イキイキしているあなたを見ると、周りはなんだか安心するようです。理解した物事を周りにも教えてあげると良いかも。恋愛は、相手がしたいことに付き合ってあげると◎ たくさん話を聞いてあげるのも喜ばれそう。人と接することが幸運につながりそう。自分が興味あることなどは、しっかり話せるようにしておくと良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。