元プロ野球選手の西岡剛氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で4日に公開された動画「【大爆笑回】金森栄治さんの独特な練習法とは! 収録中に真中さんにまさかのハプニングが!? 笑」に出演。「ロッテ 天才No.1」だと思う選手を明かした。

西岡剛氏 =BS10提供

「ロッテ 天才No.1」

「ロッテ 天才No.1」だと思う選手として、福浦和也氏の名前を挙げた西岡氏。「もちろん努力されて、首位打者にまでなった方だと存じ上げているんですけど」と前置きした上で、「バッティングコントロールだったり、タイミングの取り方っていうのは、天才的。ちょっとイチローさんっぽく独特なフォームじゃないですか」と評した。

すると、真中満氏は「ちょっと言い方は失礼なんですけど、ホームランを30本、40本打つ選手ならファーストで固定すると思うんですよ。でも、福浦ってそんなにホームランを打たないじゃないですか。アベレージだけでファーストのポジションを取った」と分析。そして、「相当、(ヒットを)打ったってことですよね」と舌を巻いていた。