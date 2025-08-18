今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）～8月24日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）～8月24日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、周りの人のために頑張ることが多くなりそう。それ自体はやりがいもあって充実しそうなのですが、プライベートの時間が減ってしまうことで、心のバランスを取るのが少し難しいかも。リフレッシュできる方法をたくさん考えておくと◎ 恋愛は、相手のことを考えて差し入れなどすると良いかも。ちょっとした手紙を添えるのもアリ。なんとなく落ち着かないときは、その場から少しの間離れて1人きりになってみましょう。水分補給や深呼吸を心がけてみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。