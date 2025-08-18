ONE OK ROCK、2日間で約8万人が熱狂、クラサスドーム大分からツアースタート

ONE OK ROCKが、最新アルバム『DETOX』を引っさげたワールドツアーの日本公演『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』を開幕。南米、北米を経ての日本ツアー初日となった大分公演は、8月16日、17日の2日間にわたり開催され、合計約8万人を動員。会場は熱狂の渦に包まれた。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】ONE OK ROCK、2日間で約8万人が熱狂（全3枚）

開演を待ちわびる会場全体が期待に満ちる中、スクリーンにオープニング映像が映し出されると、一斉に歓声が響き渡る。映像では、ONE OK ROCKがバンドとして担う使命が語られると、熱気は一気に最高潮へ。「ただいま」の言葉とともに、魂の音楽を届けるという決意のメッセージでライブは幕を開けた。

MCではToruが「大分に前回来たのは13年前で、その時は1000人程度だったのが、今はこうして4万人以上の皆さんに迎えてもらえるようになった」と振り返り、Takaは、「アルバムは、ファンの皆さんとシェアして初めて完成します。皆さんの力が僕たちの力になりました。来てくれてありがとうございます」と感謝を伝え、会場からは温かい拍手と歓声が沸き起こった。バラードからロック、そしてポップスまで、楽曲ごとに放たれる圧倒的なパフォーマンスは、ファン一人ひとりの心に深く刻まれた。

夕方から始まったライブは、青空から夜空へと移り変わる中、迫力のアンコールでクライマックスを迎えた。ツアーはまだ始まったばかり。日本中で待ちわびるファンへ、ONE OK ROCKが心を震わせる最高の瞬間を届けていく。大分からスタートした『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』は計4カ所7公演に渡る、スタジアムとドームを織り交ぜたツアーとなっている。また、各公演終了後には音楽ラジオ放送プラットフォームアプリ「STATIONHEAD」にてAfter Partyを開催している。メンバーからのコメントも聞くことができる。

＜ライブ情報＞

ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025

2025年8月16日（土）大分：クラサスドーム大分

2025年8月17日（日）大分：クラサスドーム大分

2025年8月30日（土）神奈川：日産スタジアム

2025年8月31日（日）神奈川：日産スタジアム

2025年9月6日（土）北海道：大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

2025年9月13日（土）大阪：ヤンマースタジアム長居

2025年9月14日（日）大阪：ヤンマースタジアム長居

ツアー詳細：https://www.oneokrock.com/jp/tour

STATIONHEAD After Party 詳細はこちら：https://wmg.jp/oneokrock/news/90219/