宮城県のほぼ中央に位置する利府町(りふちょう)は、日本三景の一角をなす表松島の海をはじめ、大型商業施設やスポーツ施設なども多く、自然・文化・産業が調和したまちです。

本稿では、そんな利府町への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

好立地& 好アクセス! 子育て世代にもうれしい利府町の魅力について

自然と都市のバランスがちょうどいい利府町は、仙台市中心部まで電車で約20分とアクセス抜群ながら、海や山、公園など自然も豊かで、のびのびとした暮らしが魅力。

図書館・公民館・ホール・カフェが一体となった文化複合施設や、大規模な商業施設をはじめ、東京2020オリンピックサッカー競技の会場となった宮城スタジアム(グランディ・21)、JR東日本新幹線総合車両センター、東北楽天ゴールデンイーグルス2軍のホームスタジアムとなる楽天イーグルス利府球場(中央公園野球場)など、大型施設も充実しています。

新幹線車両基地

また、子育て支援に力を入れているのも特徴。公園や遊び場が多く、まちをあげて応援する「ハイハイレース」などユニークな取組も!

「便利すぎず、不便すぎず。人のあたたかさと安心感に包まれた『利府らしい暮らし』が、ここにはあります」と担当者は語っていました。

同町では、町外からの移住検討者に向けて一定期間利府町で生活体験できる機会を提供する「お試し移住体験住宅『e-ハマハウス』」を仙台圏の中で初めてオープン! 2泊3日～6泊7日まで無料で宿泊でき、移住コーディネーターの案内のもと、まちの暮らしを実感しながら地域に慣れ親しむことができます。

e-ハマハウス

利府町への暮らしは、自然に囲まれながらも都市へのアクセスが良く、「田舎すぎず都会すぎない暮らし」がしたい人や共働き世帯、特に、子育て世代やこれから家族を築く若い夫婦など、自然に癒やされながら生活の利便性も手放したくない、そんな“いいとこ取り”の暮らしを求める人におすすめなのだとか!

支援制度について

利府町には、子育て・医療、住まいに支援制度が用意されています。

【子育て・医療】

＜子ども医療助成＞

0～18歳の年度末まで入通院・薬代の自己負担額(保険適応分)を助成

＜教育・保育施設等第3子以降給食費助成事業＞

第3子以降の保育所・幼稚園の給食費を助成

＜小・中学校入学支援事業＞

小中学生の運動着を無料支給(1着分)

＜学校給食費無料化事業＞

小学校6年生と中学生の給食費を無償化

【住まい】

＜利府町空き家バンク利用促進補助金＞

空き家のリフォームに最大20万円、家財処分に最大5万円の補助金を支給

＜移住支援金＞

東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、一定の要件を満たす場合に補助金(世帯の場合：100万円、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方一人につき100万円加算、単身の場合：60万円)を支給します。※その他条件有。

＜お試し移住体験住宅「e-ハマハウス」＞

仙台圏で初となるお試し移住体験施設をオープンし、2泊3日～6泊7日まで無料で宿泊できます。また、宿泊期間中の内1日を移住コーディネーターが町内を案内します。

移住者の声

利府町へ移住してきた清水晴佳さん。

利府町の魅力を「自然豊かで快適な暮らし」「子育て支援の充実」「アクセスが良く、おでかけしやすいところ」と語ってくれました。

「田園風景に懐かしさを感じ、自然に囲まれているところがお気に入り」と清水さん。「大きな公園や広い園庭のある保育園などがあり、子育てもしやすく、休日も子どもと充実した時間を過ごしています」と、教えてくれました。

自治体からのメッセージ

利府町は、自然と人と街がちょうどよく調和した、暮らしやすさに満ちたまちです。子どもをのびのび育てたい人、心穏やかに働きたい人、新しいチャレンジを始めたい人。そんなあなたの「こうありたい」を支えてくれる場所が、ここにあります。利府町は、あなたの人生にそっと寄り添う存在でありたいと願っています。

利府町のふるさと納税返礼品について

ボリュームがあり食べ応え満点の「厚切り牛タン」と、また食べたくなる魅力たっぷりの「バスクチーズケーキ」を紹介します。利府町の中でも人気を誇る返礼品なのだそう。

仙台名物 厚切り 牛タン 塩仕込み 1kg(200g×5P)

・提供事業者：船田食品製造株式会社

・宮城県宮城郡利府町菅谷字新産野原3

・内容量：1kg(200g×5P)

・寄附金額：1万6,000円

やわらかいタン中からタン元を使用し、秘伝の塩タレに付け込んだ「厚切り牛タン」。1パック200gの個包装で使いやすく、焼くだけの簡単調理で手軽に味わえるのが特徴です。

【みやぎ蔵王産クリームチーズ使用】陽気なスペインバスクチーズケーキ

・提供事業者：株式会社P&Cファクトリー

・宮城県宮城郡利府町沢乙高島前54-3

・内容量：4号(1個あたり約400g)

・寄附金額：【1個】7,000円 【2個セット】1万円

こだわりの厳選素材を使用し、手間を惜しまず作り上げた「バスクチーズケーキ」です。みやぎ蔵王産クリームチーズを使い、ビターなバーズキャラメルをアクセントに、濃厚でありながらさっぱりとした逸品です。

今回は宮城県利府町への移住の魅力と、人気の返礼品を紹介しました。自然豊かな“都会田舎のまち”利府町は、交通の利便性はもちろん子育て支援が充実しているのも魅力です。また、仙台圏初のお試し移住体験住宅がオープン! 移住後の生活のイメージがしやすくなるのもうれしいポイントです。気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者