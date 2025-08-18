15日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－阪神』で解説を務めた野村弘樹氏が、首位・阪神について言及した。

野村氏は「タイガースは怪我人がいないんですよね。順調にきていますよね。タイガース打線で行くと1番〜5番までほぼ固定ですから。ここの強みはありますよね。投打ともにね、先発陣、ブルペン陣、攻撃陣から隙がない」とその戦いぶりに太鼓判を押した。

2年ぶりのリーグ優勝に向け首位を快走する阪神は、優勝マジック22となっている。

（ニッポン放送ショウアップナイター）