今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）～8月24日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）～8月24日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそう。ちょっぴり照れくさいかもしれませんが、感謝の気持ちを伝えたり、自分なりに恩返しをしたりすると良いでしょう。恋愛は、知り合って間もない人から連絡が来るなど、急な展開がありそう。あまり知らない相手だからこそ興味が湧く場合も。その場の雰囲気を楽しむようにしてみて。スタミナが続かず、急にやる気が出ない場合があるかも。そのようなときは、無理をせずに自分の心や身体のリズムを整えることに専念しましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。