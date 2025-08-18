マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、アーセナル戦を振り返った。17日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ開幕節が行われ、マンチェスター・ユナイテッドは本拠地『オールド・トラッフォード』でアーセナルと対戦。試合は序盤からホームチームが攻勢を強めるが、13分にコーナーキックの流れからリッカルド・カラフィオーリに先制点を許してしまう。以降もマンチェスター・ユナイテッドが主導権を握ったものの、最後まで攻撃をシャットアウトしたアーセナルが1－0で勝利。敗れたマンチェスター・ユナイテッドは黒星スタートとなった。

インタビューに応じたアモリム監督は、「一番大事なのは退屈ではなかったということだ。選手たちを本当に誇りに思う。彼らは試合の中のあらゆる面で本当に勇敢だった」とコメント。「パフォーマンスについては祝福したいが、我々はホームで試合に敗れたのだからそれはできない」と述べつつ、「明らかに違う結果に値したし、次へと進む必要がある」と一定の手応えを明かしている。

また、「昨年よりもアグレッシブで、より走り、より勇敢で、試合を通して1対1に挑み、ハイプレスを仕掛けた。ボールを持った時もクオリティを発揮し、スタジアムが騒がしくても自分たちのプレースタイルを貫いた。ビルドアップでのロストは昨年に比べて明らかに少なかった。昨年はその部分で大いに苦しんでいたからね」とゲーム内容の詳細について言及。「試合に勝つ必要があるが、昨シーズンとは全く違う試合だった」と見解を語った。