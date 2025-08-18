PSYCHIC FEVER、3rd EPより「Reflection」MV公開

PSYCHIC FEVERが、「Reflection」のMVを公開した。

2024年リリースの「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」のバイラルヒット、キャリア初のアメリカツアー「PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025」が大成功を収め、グローバルな活動や多数の楽曲リリースを重ねて飛躍し続けているPSYCHIC FEVER。

「Reflection」は90年代〜2000年代のR&Bのエッセンスに、DrillnBの空気感やシーケンスからインスピレーションを受け、トレンドを追求した意欲作。Music VideoはYERD監督により、CGを全面的に使用した意欲的な映像が完成。PSYCHIC FEVERがReflection＝反射したビル群や鏡の前で披露する迫力あるパフォーマンスシーンは必見。コレオグラフはReiNaが担当、衣装はメンバーの顔の意匠が施されたクールなレザースタイルと、ストリートでカジュアルなスタイリングとなり、違った魅力が引き出されている。

またPSYCHIC FEVERは、2025年10月12日（日）に『PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 "EVOLVE" in TAIPEI』の開催が決定している。

■メンバーコメント

「Reflection」のMVが8/18（月）0時に公開が決定しました！！

今回のMVは、鏡・都市・感情の輝きを詰め込んだ作品に仕上がりました！！

「tell me now, whats your vibe?」というフレーズを軸に、”誰かを通して気づく自分”と”自分を輝かせる誰か”をテーマとして描き、幻想とリアルが入り混じる、不思議でちょっとドキッとするような世界観になっています！

僕たちとしては初めて、全面的に3DCGを使用し、「Reflection＝反射」という意味を、映像やパフォーマンスの中でいろいろな形に変えて表現しているので、是非細かいところまで注目してじっくり観てもらえると嬉しいです！！

＜リリース情報＞

PSYCHIC FEVER

3rd EP『PSYCHIC FILE III』

2025年6月18日（水）発売

https://psychicfever.lnk.to/PSYCHICFILE3

https://psychicfever.lnk.to/PSYCHICFILEIII

=収録曲=

1. Reflection

2. Gelato

3. EVOLVE

4. PROMISE

＜ライブ情報＞

『PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ”EVOLVE” in TAIPEI』

2025年10月12日（日）三創生活園區5F CLAPPER STUDIO

時間：開場16:00 / 開演17:00 （現地時間）

ホームページ：https://ibontw.com/PCF_LIVE

WMJ HP：https://wmg.jp/psychic_fever/