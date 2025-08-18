今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）～8月24日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）～8月24日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、落ち着いた雰囲気のなかで自分らしく過ごせるようです。趣味や仕事などに集中できることでしょう。新しい何かを発見できると、久しぶりに心がときめくようです。オルゴールやピアノの音色を聴くと、さらに想像力が湧いてきそう。恋愛は、遊び心を大切に。友達感覚で接すると上手くいくようです。パーッとお金を使いたくなるときほど、ぐっとこらえて。お金ときちんと向き合ってみると自分のだらしないところが見えてくるかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。