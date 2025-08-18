プレミアリーグのニューカッスルは17日、アストン・ヴィラからイングランド人MFジェイコブ・ラムジーを完全移籍で獲得したことを発表した。

現在24歳のラムジーは、6歳で地元アストン・ヴィラの下部組織に入団。以降は順調にステップアップを果たし、ドンカスター・ローヴァーズへのレンタル移籍を経て、2020年9月にトップチームデビューを飾った。年代別のイングランド代表としてもプレー経験を持ち、アストン・ヴィラでは公式戦169試合出場17ゴール17アシストを記録してきた。

今夏の移籍市場ではイングランド代表GKアーロン・ラムズデール、ドイツ人DFマリック・チャウ、スウェーデン代表FWアントニー・エランガといった即戦力を獲得しているニューカッスル。そんな同クラブに4人目の新戦力が加わった。ニューカッスルの発表では契約期間が明かされていないものの、イギリスメディア『スカイ』は5年契約と報道。移籍金については固定費3900万ポンド（約78億円）にボーナス400万ポンド（約8億円）を加えた総額4300万ポンド（約86億円）と伝えている。

新天地では41番を背負うことが決まったラムジー。クラブ公式サイトで以下の通り加入の喜びを語っている。

「ここに来られて本当に嬉しい。この2、3日は目まぐるしい日々だったが、今はとても幸せで、早くプレーを始めたい気持ちでいっぱいだ。自分にとって大きな移籍だが、監督が自分に関心を持ち、高く評価してくれていると知ったとき、決断にあまり時間はかからなかった。特に代表選手にまで成長した選手を数多く育ててきた監督の実績が、すべてを物語っている」

「ヴィラにとってニューカッスル戦はいつもタフな試合だった。チームはエネルギーに満ち溢れ、運動量も豊富で、ファンの情熱も素晴らしい。自分のプレースタイルはそうした環境に合うと感じているし、その一員になれることに興奮している」