プレミアリーグ開幕節（第1節）が17日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが対戦した。

マンチェスター・ユナイテッドは昨季、プレミアリーグ創設後クラブワーストとなる15位で終えた。今季は欧州の大会に出場することがなく、リーグ戦に集中することができるが、それだけに結果を求められるシーズンとなる。伝統の一戦に勝利し、スタートダッシュを切ることができるか。

対するアーセナルは昨季をリーグ2位でフィニッシュ。またしても悲願の優勝にはあと一歩届かなかった。今夏の移籍市場では、FWヴィクトル・ギェケレシュやMFマルティン・スビメンディなど6名を獲得。大幅な補強で準備を整え、リーグ制覇への第一歩としたい試合を迎えた。

立ち上がりからマンチェスター・ユナイテッドが押し込む展開となったが、先制したのはアーセナルだった。左からのCKという場面で、GKアルタイ・バユンドゥルがキッカーのデクラン・ライスが蹴ったボールを弾き出せず、ゴール前に詰めていたリッカルド・カラフィオーリがヘディングで押し込んだ。

その後もマンチェスター・ユナイテッドはゴールに迫り続けたが、GKダビド・ラヤの前に決めきることができない。前半はアーセナルの1点リードで終えた。

後半、マンチェスター・ユナイテッドがボール支配率で上回る展開が続く。一方、なかなか自分たちのペースで試合を運べないアーセナルは60分、ギェケレシュとガブリエウ・マルティネッリがベンチに下がり、カイ・ハヴァーツとノニ・マドゥエケが途中出場する。

1点を追うマンチェスター・ユナイテッドは果敢に攻勢を仕掛け、チャンスを作り続けていく。しかし、GKラヤのナイスセーブなどもあり、アーセナルが最後の最後で守り切る展開が続く。

試合はそのままタイムアップ。アーセナルが1－0でマンチェスター・ユナイテッドに勝利。マンチェスター・ユナイテッドはボール支配率やシュート本数などで上回ったが、得点につなげることができなかった。

次節、マンチェスター・ユナイテッドは24日にアウェイでフルアム、アーセナルは25日にホームでリーズとそれぞれ対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 0－1 アーセナル

【得点者】

0－1 13分 リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）

【動画】カラフィオーリの得点でアーセナルが先制！