フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が、DFBポカール1回戦のエンガース（ドイツ5部）との試合でマン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）に輝いた。

フランクフルトは17日、DFBポカール1回戦でエンガースと対戦。この試合に堂安は先発出場し、新天地での公式戦デビューを果たした。

フランクフルトが先制して迎えた45分、堂安がジャン・ウズンからのフライパスを右足で巧みにトラップ。最後はGKとの1対1を制し、左足でゴールに流し込んで移籍後初のゴールを記録した。

さらに54分、ヒューゴ・ラーションからのパスをペナルティエリアの右で受けた堂安は、細かなボールタッチでシュートコースを作り、コントロールシュートでゴールファーサイドのネットを揺らした。

その後も堂安はゴールに迫り続け、80分に途中交代。フランクフルトが5－0でエンガースに勝利して2回戦に進出し、堂安は2ゴールを記録した活躍が評価され、エンガース戦のMOTMに選ばれた。

試合後、堂安は自身SNS上で「今はリーグ戦に全集中。ホームでの試合が待ち切れない！！」と投稿。早くも23日のブレーメンとのリーグ開幕戦を見据えた。

【投稿】堂安律がデビュー戦でMOTMに選出！