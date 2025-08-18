2025年8月の新作3品まとめ(8月12日発売予定)

本記事ではミニストップで8月12日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、洋菓子風の甘い系から、食物繊維が摂れるヘルシーサンドのおかず系まで楽しめるパンの新商品が多数登場しています。

ミニストップ2025年8月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「シューロール」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「シューロール」(170.64円)は、ふんわりとした生地のロールパンにシュー皮をトッピングし、ホイップクリームをサンドした、洋菓子風のパンです。

「あんクロワッサン」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

バターの風味がきいたデニッシュ生地でつぶあんを包み焼き上げた「あんクロワッサン」(149.04円)は、ほど良い甘みとほんのりとした塩味を楽しめます。

「食物繊維が摂れるごぼうサラダ&ブロッコリーたまごサンド」(419.04円)

価格 : 419.04円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

手軽に食物繊維が摂れる「食物繊維が摂れるごぼうサラダ&ブロッコリーたまごサンド」(419.04円)は、全粒粉入りの食パンでごぼうサラダとチキン、ブロッコリーたまごサラダをそれぞれサンドしています。

まとめ

8月12日発売の新商品は、ふんわり甘い「シューロール」、バター香る「あんクロワッサン」、食物繊維が摂れる「ごぼうサラダ＆ブロッコリーたまごサンド」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用