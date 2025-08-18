カリフォルニア くるみ協会は8月5日〜31日、「くるみのハートレシピ」をテーマとした「インスタグラムフォトコンテスト」を開催する。

同企画は、日本心臓財団、日本循環器学会、日本循環器協会、日本AED財団の4団体が共催する「健康ハートの日」プロジェクトをサポートする活動の一貫として実施するもの。

くるみを使ったハートレシピで作った食事の写真をインスタグラムに投稿した人の中から、抽選で15人に「くるみ約1カ月分(1kg)」、「くるみの冷蔵保管キャニスター」、「カリフォルニアくるみ協会オリジナルエプロン」の3点セットをプレゼントする。

対象レシピは、「くるみとはちみつのギリシャヨーグルト」、「くるみとフレッシュアボカドのグリーントースト」、「くるみとケールのグレインサラダ」、「和風くるみ味噌ポテトサラダ」、「ザクザクくるみのフレンチトースト」、「しっとり濃厚♪くるみとバナナのトフィープディングケーキ」の6品。

また、「健康ハートの日」プロジェクトの期間に合わせて、首都圏および主要都市の病院、調剤薬局、ドラッグストア約50店舗にて、30gのカリフォルニアくるみとレシピをセットにしたサンプル配布も行う。