ライフベースキャンプは8月8日、新商品「那須高原"しろくろみるく"ソフトクリーム」(600円)を、那須高原のグランピングカフェ＆BBQ「たき火」で発売した。

同商品は、ホルスタインを思わせる"しろくろ"のビジュアルと、牧場直送のミルクの新鮮なコクとやさしい甘みが楽しめる本格ソフトクリーム。

カラーシュガーなどのトッピングを無料で用意しているため、子どもも楽しみながらソフトクリームをカスタマイズできる。