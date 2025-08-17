日常的にノートPCやタブレットを持ち歩いている人は多いでしょう。それらを収納できるバッグは様々なものが販売されています。今回はイタリア・ミラノをベースとするバッグメーカー、TUCANO（トゥカーノ）の製品を紹介します。同社はミラノならではの鮮やかな色遣いやデザインに加え、機能性にも富んだ製品を多数展開しています。2025年4月にミラノの本社を訪れ、代表的な製品を見せてもらいました。

TUCANOのバッグを紹介

TUCANOの製品は現在はヨーロッパを中心に販売されています。家電量販店のバッグコーナーに行くと同社の製品をよく見かけるほどです。TUCANOの製品はとにかく色が鮮やか。またデザインもシンプルで、ビジネスシーンだけではなくプライベートでも使いたくなるものばかりです。小物をたくさん入れて使えるショルダーバッグタイプからバックパック、さらにキャリーハンドルやキャスターを備えた小旅行にも対応した製品など、バリエーションは豊富です。

バッグに使われる素材も多種多様。ベルベットスタイルの記事やデザインをプリントしたものなど、毎年定期的に新製品も投入しているとのことです。こちらのノートPCケースは肌触りの良い布地仕上げで、カバンの中に入れるだけではなくこのまま小脇に抱えて持ち運ぶのもいい感じです。ちなみに私もTUCANOのノートPCケースを数年使っています。実は購入時は同社製品であることに気が付かなかったのですが、センスのいいフォルムが気に入り選んだのです。

様々な素材を使った製品を投入

スマートフォンや小型タブレット用のケースもいくつかありました。プリントデザインの製品は、素材の質感や色を活かした製品とは一線を画する個性的な雰囲気を醸し出しています。この洗練されたプリントはTUCANOブランドの存在感を際立たせているようにも感じられます。

プリント柄のスマホと小型タブレットケース

さらに魚などの動物モチーフを取り入れた立体的なポーチ類も展開しています。単なるプリントデザインを超えフォルムそのものに遊び心を持たせたアイテムは、日本のテイストとは一線を画す斬新なセンスが際立ちます。ミラノブランドならではの独創性が日常使いのアイテムに新鮮な魅力を加えているようですね。これは小物などを入れるのに良さげですが、工夫してこのままショルダーバッグのように使うのも楽しそうです。

このように一見するとITとは無関係に見える製品もあるのは、消費者側のライフスタイルの変化も影響しているでしょう。デジタルデバイスの普及によりバッグの需要も拡大、そこでファッション性やカジュアルデザインを提案する製品を展開することで、ブランドイメージをより高めることができるのです。TUCANOはPC関連アクセサリも展開してますが、ライフスタイルを追求するメーカー色を強めるためにも「非IT系」な製品展開も行っているわけです。

ファッションバッグの新製品も出している

最近ではサステナブルに注力しており、2017年から再生プラスチックやコンポスト可能な素材を採用したエコ製品も投入しています。このように積極的に新素材を採用し、従来の枠を超えた製品づくりも行ってるわけです。なおTUCANOは現在ほぼ全ての製品に再生素材を使用しています。

サステナブルな製品づくりを目指す

TUCANOはFranco Luini氏が1985年にミラノで創業しました。創業時からIT市場向けのバッグ類を展開し、デザインと機能性を融合させたライフスタイルに密着した製品を多数世に送り出してきました。現代の多様なライフスタイルに寄り添いながらも持続可能な未来の実現にも大きく貢献しているのです。

TUCANO創立者であるFranco Luini氏

ちなみにTUCANOとは日本ではオオハシとして知られる、中南米に生息するくちばしが特徴的な鳥の名称です。鮮やかな色彩と大きく特徴的なくちばしで知られており、南米の熱帯雨林などに生息しています。この鮮やかなオオハシのイメージは、ミラノ発のブランドならではの独創性や色彩感覚と見事に重なるわけです。

TUCANOはオオハシの名前が由来だ

TUCANOの製品は現在は日本ではバッグの輸入ショップなどで取り扱われていることもあるようです。しかし残念ながら最新製品や多数のラインナップを試すことのできる実店舗はありません。高いデザイン性と機能性を兼ね備えたTUCANOのバッグを、いつの日か日本のユーザーが手軽に体験できるようになってほしいものです。