大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)で十代将軍・徳川家治役を演じた眞島秀和にインタビュー。17日に放送された第31回「我が名は天」で毒を盛られた家治が体調を崩して亡くなったが、家治の最期をどのように演じたのか、そして、クランクアップした心境なども聞いた。

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。

眞島が演じた家治は、田沼意次(渡辺謙)との深い絆を持つ十代将軍。出演発表時、眞島は「将軍としての思慮深さや品格を、探り探り演じています」とコメントしていたが、思慮深さや品格を「常に意識して演じていました」と収録を振り返り、品格を出すために「ストレートに感情を出さないようにしました」と明かした。

第31回「我が名は天」では、毒を盛られた家治が体調を崩し、命を落とすことに。亡くなる直前、床を這って一橋治済(生田斗真)にいざり寄って、息子・家基(奥智哉)の名前を呼び、「これからは余も天の一部となる。余が見ておることを、ゆめゆめ忘れるな」と言い放って息を引き取った。

壮絶な最期について、眞島は「最後に一言何か言ってやりたいという思いで演じました」と打ち明ける。

「一橋家ですから、そう軽々しくそんなことも言えない。死の直前に混乱している風に装って『家基』と。普通の状態じゃなくなっているというのを使いながら言っているのかなと思います」

治済のところまで這っていって言うというのは森下氏の脚本通りの展開。現場で演出から、亡くなる直前にそこまでの動きができるものなのか聞かれ、眞島は「毒を盛られて死ぬ直前だから、それぐらいのことがドラマの中であってもいいのではないか」と意見したという。

「やる気満々で当日来ていたので『やりましょう!』と(笑)。そして、リハーサルで台本通りにやってみて、いけそうですねと。なかなか今まで家治にそういうシーンがなかった中で、せっかく森下先生もそう書いてくださったので、ぜひこれはこの通りやってみたいと思いました」

そして、そのシーンを演じて、家治の人生について改めて考えたと振り返る。

「この人は将軍として本当にいろんなことを我慢してきたんだろうなと。直接、治済を呼び出して、『どういうことなんだ!』と言うこともできなかったでしょうし。その立場に縛られながらも、我慢して生きてきたんだろうなと思いながら演じていました」

クランクアップした時の心境を尋ねると、「いつもそうですが、一つの役柄を演じ切ったという、ほっとする気持ちが大きかったです。大河ドラマですから、ほっとする気持ちは特に強いです」と答えた。