大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)で十代将軍・徳川家治を演じた眞島秀和にインタビュー。本作での家治をどのように築き上げたのか、また、田沼意次役の渡辺謙との共演について話を聞いた。

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。

17日に放送された第31回「我が名は天」では、毒を盛られた家治が体調を崩し、命を落とすことに。亡くなる直前、床を這って一橋治済(生田斗真)にいざり寄って、息子・家基(奥智哉)の名前を呼び、「これからは余も天の一部となる。余が見ておることを、ゆめゆめ忘れるな」と言い放って息を引き取った。

眞島が演じた家治は、田沼意次(渡辺謙)との深い絆を持つ十代将軍。蔦重ら市中の人たちとの対比を意識したという。

「徳川幕府の将軍を演じさせていただくということで、作品のメインは蔦重たちですが、その時代を説明するような対比になるシーンできちんと参加できればいいかなと思いました」

特に意識したのが、渡辺演じる意次との絆だと語る。

「『べらぼう』の家治は、渡辺謙さん演じる意次との信頼関係がとてもしっかり描かれていたので、政治に関しては意次に任せながらも、将軍として最終的な責任は取るんだというバランスでやってきた2人だと思ったので、そういった信頼関係を持っている将軍像にしたいと思いながら固めていきました」

そして、2人の絆が特に表れていたシーンが一番印象に残っていると明かす。

「自分は今は評価されない将軍かもしれないけれど、田沼意次を守ったということが、自分が成し得た仕事なのだと吐露しているシーンがあるのですが、そこにすべて凝縮されているような感じがします」

将棋を愛し、将棋を通じて意次との絆を深めたと言われている家治。本作でも2人が将棋を指すシーンが描かれたが、眞島は事前にNHKの将棋番組に出演していた棋士から指導を受けたという。

「将棋が好きな将軍ということで、駒の置き方をすごく指導していただきました。なかなか難しいんですよね。将棋の駒が自宅になかったので、買って家でも練習しました」